26-річний українець вирішив змінити ігровий номер, про це свідчать дані на офіційних сайтах Динамо та УПЛ.

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Відтепер Бурда одягатиме футболку не з числом 26, як це було раніше, а з номером 6. Через важкі травми Микита востаннє виходив на футбольне поле в офіційних матчах за першу команду Динамо ще 16 липня 2020 року. Однак кияни включили його у заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.

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До слова, команда Мірчі Луческу після 6 турів УПЛ очолює турнірну таблицю з 16-ма заліковими балами. Микита Бурда заявлений на цей сезон.

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