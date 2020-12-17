"Все зависит от того, как ведет себя нога. Если не болит, то более-менее нормальное самочувствие, если же болит, то настроение, конечно, не очень. Травма ахиллового сухожилия – даже не одна из самых неприятных, а одна из самых тяжелых. И я это почувствовал на себе. Восстановление проходит трудно, поскольку практически весь день у меня посвящен работе в зале, различным упражнениям, процедурам – а прогресс идет очень медленно, практически незаметно. Конечно, хотелось бы, чтобы все проходило быстрее, но, к сожалению, пока только так.

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Сейчас у меня дни проходят по одинаковому графику. В семь утра я просыпаюсь, завтракаю – и с восьми часов уже в зале, где занимаюсь приблизительно до часу дня. После этого часа два уходит на процедуры – и, значит, примерно в три часа дня я освобождаюсь. Обедаю, отдыхаю в комнате – и в шесть вечера начинается другая работа, которая длится от часа до двух, после чего еще полтора часа процедуры. Получается, в целом у меня уходит шесть-семь часов на работу в зале и примерно три часа процедуры. После этого остается время только чтобы поужинать, и потом готовлюсь ко сну.

Здесь я уже нахожусь более двух месяцев. Домой вернусь числа 28-го, чтобы провести праздники с семьей, и до 10 января планирую снова вернуться в Сербию. Врачи определенных сроков не ставят, так как разрыв ахиллового сухожилия бывает разным. Плюс каждый организм по-разному ведет себя во время реабилитации. Насколько я знаю, минимальный срок восстановления после таких травм – шесть месяцев. Я расстроился от того, что остался без футбола. А об отпуске сейчас вообще не думаю", – рассказал Бурда в комментарии сайту Динамо.

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