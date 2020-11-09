"Операция прошла успешно, сейчас уже все хорошо, теперь мне предстоит долгий процесс реабилитации. После операции прошло уже 10 дней, за это время прошли острые боли, и я чувствую себя более-менее хорошо.

После такой травмы процесс восстановления будет продолжаться довольно долго. Все называют сроки около шести-семи месяцев. Все индивидуально и зависит от особенностей организма конкретного футболиста. Первые дни реабилитации прохожу в Мюнхене, а как будет дальше, врачи скажут позже.

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Конечно, когда получил травму, я был, мягко говоря, очень разочарован, потому что я долго ждал, когда состоится мой переход, а длился он очень долго. С момента подписания предварительного контракта шли переговоры, чтобы я ушел раньше, а не зимой, как изначально планировалось. Словом, все делалось для того, чтобы ускорить процесс, я прилагал много усилий, чтобы перейти к Динамо, поэтому, когда это, наконец-то произошло, был очень счастлив.

Знал, в какой клуб попал, и какие матчи нас ожидают. Хотел как можно быстрее влиться в коллектив и начать тренироваться вместе с командой. Но, к сожалению, уже во время четвертой тренировки получил эту досадную травму. Повторюсь, конечно, я был очень разочарован, но понимаю, что изменить ничего нельзя. Поэтому смирился с тем, что произошло, и полностью сконцентрировался на своем восстановлении. Делаю все возможное, чтобы вернуться еще сильнее и принять участие в матчах Динамо в следующем году", – цитирует Костевича официальный сайт Динамо.

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