"Усе залежить від того, як веде себе нога. Якщо не болить, то більш-менш нормальне самопочуття, якщо ж болить, то настрій, звісно, не дуже. Травма ахіллового сухожилля – навіть не одна з найнеприємніших, а одна з найважчих. І я це відчув на собі. Відновлення проходить важко, оскільки практично весь день у мене присвячений роботі в залі, різним вправам, процедурам – а прогрес йде дуже повільно, практично непомітно. Звичайно, хотілося б, аби все проходило швидше, але, на жаль, поки тільки так.

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Зараз у мене дні проходять за однаковим графіком. О сьомій ранку я прокидаюся, снідаю – і з восьмої години вже в залі, де займаюся орієнтовно до першої години дня. Після цього години дві йде на процедури – і, виходить, приблизно о третій годині дня я звільняюся. Обідаю, відпочиваю в кімнаті – і о шостій вечора починається інша робота, яка триває від години до двох, після чого ще півтори години процедури. Виходить, в цілому у мене йде шість-сім годин на роботу в залі та приблизно три години процедури. Після цього залишається час лише щоб повечеряти, і потім готуюся до сну.

Тут я вже перебуваю більше двох місяців. Додому повернуся числа 28-го, аби провести свята з родиною, і до 10 січня планую знову повернутися до Сербії. Лікарі певних термінів не ставлять, оскільки розрив ахіллового сухожилля буває різним. Плюс кожен організм по-різному поводиться під час реабілітації. Наскільки я знаю, мінімальний термін відновлення після таких травм – шість місяців. Я засмутився від того, що залишився без футболу. А про відпустку зараз взагалі не думаю", – розповів Бурда в коментарі сайту Динамо.

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