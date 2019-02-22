Бурда: Перед жеребьевкой игроки Динамо говорили, что попадем на Челси

Защитник "бело-синих" Никита Бурда поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Впечатления от жеребьевки? Смотрели онлайн на базе с ребятами. У всех была такая реакция... Мы говорили, что попадем на Челси, и здесь сразу выпало... Конечно, на Стэмфорд Бридж сыграть с таким соперником – это большой плюс. Это будет проверка для каждого из нас. Наши силы проверим на фоне такого соперника. Там все топовые футболисты, хочется посмотреть на их уровень.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Матч между Динамо и Челси в 2015 году? Тогда у меня была травма. И я не знаю, был ли я игроком основного состава. Играли Драгович и Женя Хачериди – бесспорные игроки основного состава, и они демонстрировали хорошую игру. За этим матчем я наблюдал с трибун", – передает слова Никиты FootballHub.

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