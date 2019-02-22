Бурда: Перед жеребкуванням гравці Динамо говорили, що потрапимо на Челсі

Захисник "біло-синіх" Микита Бурда поділився враженнями від результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Враження від жеребкування? Дивились онлайн на базі з хлопцями. У всіх була така реакція... Ми говорили, що потрапимо на Челсі, і тут відразу випало... Звичайно, на Стемфорд Брідж зіграти з таким суперником – це великий плюс. Це буде перевірка для кожного з нас. Наші сили перевіримо на тлі такого суперника. Там все топові футболісти, хочеться подивитися на їхній рівень.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари

Матч між Динамо та Челсі у 2015 році? Тоді у мене була травма. І я не знаю, чи був я гравцем основного складу. Грали Драговіч і Женя Хачеріді – безперечні гравці основного складу, і вони демонстрували хорошу гру. За цим матчем я спостерігав з трибун", – передає слова Микити FootballHub.

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