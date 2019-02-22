Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ 2018/19 прошло сегодня в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Киевское Динамо получило своего следующего соперника. Онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы провел "Футбол 24".

Результаты жеребьевки Лиги Европы 2018/19, 1/8 финала

Челси – ДИНАМО Киев.

Зенит – Вильярреал.

Арсенал Лондон – Ренн.

Севилья – Славия Прага.

Валенсия – Краснодар.

Наполи – Зальцбург.

Динамо Загреб – Бенфика.

Айнтрахт – Интер Милан.

Матчи состоятся 7 и 14 марта. Начало традиционно в 19:55 и 22:00. Команды, которые выпали при жеребьевке первыми, сначала сыграют домашний матч, а потом поедут в гости.

Поскольку Шахтер вылетел из еврокубков, на этом этапе Украину представляет только одна команда. Своего соперника Динамо получило очень быстро. Из-за того, что украинские и российские клубы УЕФА продолжил разводить по разным парам, киевляне автоматически попали в первую пару при жеребьевке и точно не могли сыграть с Краснодаром и Зенитом Ракицкого. В остальном сегодня жребий был слеп – без сеяных команд, поэтому клубы из одной страны могли сыграть между собой.

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: онлайн-трансляция

Команда Хацкевича имела все шансы встретиться с предыдущими соперниками в текущем еврокубковом сезоне. Славию Прагу динамовцы выбили в квалификации Лиги чемпионов, а с Ренном дважды разобрались на групповом этапе Лиги Европы. Также на пути команды Хацкевича мог стать обидчик Шахтера Айнтрахт, который выиграл 7 из 8 матчей сезона в ЛЕ.

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