Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ 2018/19 прошло сегодня в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Киевское Динамо получило своего следующего соперника. Онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы провел "Футбол 24".
Результаты жеребьевки Лиги Европы 2018/19, 1/8 финала
Челси – ДИНАМО Киев.
Зенит – Вильярреал.
Арсенал Лондон – Ренн.
Севилья – Славия Прага.
Валенсия – Краснодар.
Наполи – Зальцбург.
Динамо Загреб – Бенфика.
Айнтрахт – Интер Милан.
Матчи состоятся 7 и 14 марта. Начало традиционно в 19:55 и 22:00. Команды, которые выпали при жеребьевке первыми, сначала сыграют домашний матч, а потом поедут в гости.
Поскольку Шахтер вылетел из еврокубков, на этом этапе Украину представляет только одна команда. Своего соперника Динамо получило очень быстро. Из-за того, что украинские и российские клубы УЕФА продолжил разводить по разным парам, киевляне автоматически попали в первую пару при жеребьевке и точно не могли сыграть с Краснодаром и Зенитом Ракицкого. В остальном сегодня жребий был слеп – без сеяных команд, поэтому клубы из одной страны могли сыграть между собой.
Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: онлайн-трансляция
Команда Хацкевича имела все шансы встретиться с предыдущими соперниками в текущем еврокубковом сезоне. Славию Прагу динамовцы выбили в квалификации Лиги чемпионов, а с Ренном дважды разобрались на групповом этапе Лиги Европы. Также на пути команды Хацкевича мог стать обидчик Шахтера Айнтрахт, который выиграл 7 из 8 матчей сезона в ЛЕ.
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