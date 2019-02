"Это, фактически, – Россия против Украины": как английские СМИ и фанаты реагируют на Челси – Динамо в Лиге Европы

Динамо встретится с Челси в 1/8 финала Лиги Европы. Как на Туманном Альбионе оценивают киевский клуб, рассказывает "Футбол 24".

Daily Mail: Челси и Арсенал избегают громких имен

Одно из крупнейших изданий Англии считает, что как Челси, так и Арсенал могут быть довольны жеребом 1/8 финала Лиги Европы.

"Они избежали таких громких имен как Севилья, Наполи или Интер. "Синие" померяются силами со своим старым знакомым – киевским Динамо. Не так давно команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Челси оказался сильнее на Стэмфорд Бридж (2:1) благодаря выстрелу Виллиана со штрафного, а в Киеве команды голов не забивали. На ответный матч Челси предстоит преодолеть три тысячи миль, и это может стать небольшой проблемой при подготовке к игре", – пишет Daily Mail.

ESPN: Благоприятный жребий для Челси и Арсенала

"Жребий оказался благосклонен к лондонским клубам. Команда Сарри встретится с 15-кратным чемпионом Украины, который выбил из турнира греческий Олимпиакос. Сейчас Динамо занимает второе место в чемпионате Украины, находясь за спиной у донецкого Шахтера", – отмечает популярный портал, который, как и остальные британские СМИ, уделяет значительно больше внимания теме санкций ФИФА относительно Челси.

The Sun: Челси и Арсенал избегают друг друга в Лиге Европы

Скандальный таблоид ожидал лондонского дерби уже в 1/8 финала Лиги Европы, однако не сложилось. Здесь ограничиваются сухими фактами о команде Хацкевича, вспоминая, в частности, визиты киевлян на Стэмфорд Бридж в 2015 году.

BBC: Челси vs Динамо, Арсенал vs Ренн

Авторитетный британский СМИ рассказывает только о том, что Динамо на данный момент не является сильнейшей командой Украины, занимая второе место в УПЛ. "Клубы Премьер-лиги избежали, в частности, второй и третьей команд Серии А: Наполи проэкзаменует Зальцбург, а Интер будет биться с Айнтрахтом", – отмечает издание.

The Guardian и политический подтекст

Демонстрируя реакцию фанов на результаты жеребьевки, The Guardian приводит резонансный комантар Агнело Фигередо: "Это очевидно, но я скажу. Челси против Динамо – это, фактически, Россия против Украины". Напомним, что владельцем лондонского клуба остается российский олигарх Роман Абрамович.

Официальный твиттер Челси сразу после завершения жеребьевки напомнил фанатам "пенсионеров", как Виллиан забивал победный гол в ворота Динамо на Стэмфорд Бридж.

Зато статистический портал Opta, ссылаясь на противостояние команд в 2015-м, намекает, что Челси не должен иметь проблем с командой Хацкевича.

2 - Chelsea are unbeaten in their previous two games against Dynamo Kiev, winning one and drawing one in the 2015-16 Champions League group stage. Untroubled. pic.twitter.com/A7TPs56wVn — OptaJoe (@OptaJoe) 22 лютого 2019 р.

Фанаты Челси также положительно отреагировали на предстоящую встречу своей команды с вице-чемпионами Украины. Лишь единицы предостерегают Азара и Ко от недооценки соперника.

"Челси против Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. Честно говоря, после такого утра (санкции со стороны ФИФА – прим.ред), приятно получить хороший жребий".

Chelsea will play Dynamo Kiev in the Europa League round of 16. To be honest, after such a mental morning it's nice to get good draw. — Chelsea Extra (@CFCExtra) 22 лютого 2019 р.

Дехто дозволяє собі легку іронію: "Динамо завжди щастить з жеребом".

Dynamo always getting the easy draws — Aga Gideon (@GideonAga) 22 лютого 2019 р.

"Я молился за честную жеребьевку. Киевское Динамо – приемлемый соперник. Однако не нужно забывать, что для выхода в следующий раунд придется тяжело поработать".

Don’t lose at #stamfordbridge again this time...don’t make kiev even think they can shake the bridge. — Mr. Original (@OriginalJab1) 22 лютого 2019 р.

"Добро пожаловать, Динамо Киев. Встречайте голодного Жиру, который ждет, чтобы оформить хет-трик".

Welkam dynamo kiev n meet giroud,he is hungry waiting for u to bag a hattric — múniú boy (@MuniuBoy) 22 лютого 2019 р.

"Это будет легкая победа для следующего тренера Челси".

Easy win for the next manager — T-O-R (@TorresonSampson) 22 лютого 2019 р.

"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря