Динамо на своем официальном сайте сообщило, что Никита Бурда перебрался к Заре.

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Отмечается, что защитник присоединился к правам аренды до конца текущего сезона. Его контракт с "бело-синими" истекает 30 июня 2023 года.

Добавим, что Бурда в этом сезоне сыграл всего в 2 матчах во всех турнирах. До этого Никита в официальных матчах не играл более двух лет из-за тяжелых травм.

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