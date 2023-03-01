Бурда официально покинул Динамо и присоединился к Заре
1 марта 19:21 - Читати українською
Защитник Динамо Никита Бурда стал игроком луганской Зари.
Динамо на своем официальном сайте сообщило, что Никита Бурда перебрался к Заре.
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Отмечается, что защитник присоединился к правам аренды до конца текущего сезона. Его контракт с "бело-синими" истекает 30 июня 2023 года.
Добавим, что Бурда в этом сезоне сыграл всего в 2 матчах во всех турнирах. До этого Никита в официальных матчах не играл более двух лет из-за тяжелых травм.
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