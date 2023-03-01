Динамо намекнуло на неожиданного новичка – он противостоял киевлянам на сборах
1 марта 17:13 - Читати українською
"Бело-синие" готовят новый трансфер в преддверии обновления сезона.
Динамо на своей странице в Facebook опубликовало фотографию с матча со Шкендией, замазав лицо игрока из северомакедонского клуба.
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В сообщении киевляне написали "ждем трансфера". Судя по фото, потенциальным новичком может стать 19-летний опорный полузащитник Решат Рамадани.
В текущем сезоне хавбек провел 21 поединок за Шкендию, в которых отличился 1 ассистом.
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