Бурда анонсировал свое возвращение после тяжелой травмы – реабилитация защитника Динамо вышла на финальную стадию

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, когда он сможет вернуться на поле после длительного отсутствия из-за травмы.

"Буквально все надо было начинать сначала, привыкать к мячу. Я спрашивал у ребят по команде, которые это уже проходили. У Пиварича, например, такая травма была на двух ногах. Это очень жестко, боль присутствует в течение всего года. Я чувствую себя хорошо, все идет по плану. Плюс-минус через месяц буду в строю", – цитирует Бурду dynamo.kiev.ua.

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Напомним, центрбек "бело-синих" порвал крестообразные связки колена в матче против Ворсклы в конце сентября прошлого года. Сейчас игрок уже выполняет беговые упражнения и работает с мячом, но пока не тренируется в общей группе Динамо.

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