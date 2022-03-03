Бундеслига вслед за АПЛ сменила логотип в поддержку Украины
Руководство немецкой Бундеслиги тоже выразило свою поддержку Украине после нападения россиян.
"Никому никогда не придется жить с войной. Все мы в Бундеслиге будем стоять с Украиной", – говорится в сообщении Instagram.
АПЛ поддержит Украину во всех матчах ближайшего уик-энда
Добавим, что вчера Английская премьер-лига также сделала пост в поддержку Украины и сменила свой логотип, добавив украинский флаг.
Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.
Россия напала на Украину: известный журналист идет на фронт, Шева воюет из Лондона, воспитанник Карпат – Герой (LIVE)