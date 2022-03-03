Руководство немецкой Бундеслиги тоже выразило свою поддержку Украине после нападения россиян.

"Никому никогда не придется жить с войной. Все мы в Бундеслиге будем стоять с Украиной", – говорится в сообщении Instagram.

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Добавим, что вчера Английская премьер-лига также сделала пост в поддержку Украины и сменила свой логотип, добавив украинский флаг.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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