Керівництво німецької Бундесліги теж висловило свою підтримку Україні після нападу росіян.

"Нікому ніколи не доведеться жити з війною. Усі ми в Бундеслізі будемо стояти з Україною", – йдеться у повідомленні в Instagram.

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Додамо, що вчора Англійська прем'єр-ліга також зробила пост на підтримку України та змінила свій логотип, додавши українській прапор.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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