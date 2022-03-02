Английская Премьер-лига и наши клубы всем сердцем выступают против действий России и продемонстрируют свою поддержку украинскому народу на матчах этого уик-энда.

Россию и ее клубы удалят из симулятора FIFA

Мы призываем к миру! Наши мысли со всеми, кто пострадал. Наши проявления солидарности будут для вас в эти выходные", – сообщает пресс-служба АПЛ.

Официальное лого АПЛ теперь выглядит следующим образом:

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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