"Немецкая футбольная лига решительно осуждает нападение России на Украину. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта. Мы волнуемся за пострадавших на месте. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу.

Флаг Украины засветился на стадионе Аугсбурга – клубы Бундеслиги массово поддерживают нас в войне с Россией

Исполнительный комитет DFL рекомендует клубам Бундеслиги и второй Бундеслиги в течение следующего игрового дня соблюдать минуту молчания в знак мира и сочувствия", – говорится в заявлении на официальном сайте DFL.

Первый матч тура Бундеслиги состоится уже сегодня в 21:30 – Хоффенхайм будет принимать Штутгарт.

Россия напала на Украину: реакция западного мира, Петракова, Шевченко, Малиновского и других (LIVE)