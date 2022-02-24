Немецкий футбол четко показывает свое отношение к войне России в Украине.

Аугсбург зажег цвета украинского флага на собственном стадионе WWK Arena.

Боруссия Д и РБ Лейпциг поддержали украинцев на фоне вторжения России

"Сегодня мы загораемся сине-желтым в знак солидарности с народом Украины. Мы выступаем против любого типа тирании и несправедливости", – написала пресс-служба клуба.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)