Флаг Украины засветился на стадионе Аугсбурга – клубы Бундеслиги массово поддерживают нас в войне с Россией
20:08 - Читати українською
Немецкий футбол четко показывает свое отношение к войне России в Украине.
Аугсбург зажег цвета украинского флага на собственном стадионе WWK Arena.
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"Сегодня мы загораемся сине-желтым в знак солидарности с народом Украины. Мы выступаем против любого типа тирании и несправедливости", – написала пресс-служба клуба.
Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.
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