Бундеслига официально назначила дату возобновления сезона

Немецкий футбольный союз (DFL) определился с датой возобновления чемпионата страны в первой и второй Бундеслигах.

После одобрения правительством Германии решение возобновить футбольный сезон DFL назначил дату начала соревнований. Рестарт Бундеслиги состоится 15 мая, сообщает Kicker.

Правительство Германии официально разрешило возобновить сезон Бундеслиги

Соответствующее письмо председатель Немецкого футбольного союза Кристиан Зайферт прислал в 36 клубов первого и второго дивизиона. "После оценки всех аргументов президиум DFL решил возобновить матчи Бундеслиги и Бундеслиги 2 с 15 мая 2020 года", – говорится в письме организации.

Напомним, что на вынужденную паузу Бундеслига ушла в начале марта. Лидером первенства сейчас является Бавария (55 очков), Боруссия Д – вторая (51 пункт), замыкает тройку призеров РБ Лейпциг (50 баллов).

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