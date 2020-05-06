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Бундесліга офіційно призначила дату відновлення сезону

6 травня 22:21 4776 Читать на русском
Бундесліга офіційно призначила дату відновлення сезону
Баварія – Борусія Д / фото: Бундесліга

Німецька футбольна ліга (DFL) визначилася з датою відновлення чемпіонату країни у першій та другій Бундеслігах.

Після схвалення урядом Німеччини рішення відновити футбольний сезон DFL призначила дату початку змагань. Рестарт Бундесліги відбудеться 15 травня, повідомляє Kicker.

Уряд Німеччини офіційно дозволив відновити сезон Бундесліги

Відповідний лист голова Німецької футбольної ліги Крістіан Зайферт надіслав у 36 клубів першого та другого дивізіону. "Після оцінки всіх аргументів президія DFL вирішила відновити матчі Бундесліги і Бундесліги 2 з 15 травня 2020 року", – йдеться у листі організації.

Нагадаємо, що на вимушену паузу Бундесліга пішла на початку березня. Лідером першості наразі є Баварія (55 очок), Борусія Д – друга (51 пункт), замикає трійку призерів РБ Лейпциг (50 балів).

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Теги
коронавірус Головне Німеччина Бундесліга
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