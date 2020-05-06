Нойер закрутил роман с гандболисткой – избранница голкипера Баварии младше на 14 лет и очень похожа на его экс-супругу

Вратарь Баварии стал темой №1 в Германии – и дело не в переговорах о продлении контракта. 34-летний Нойер после недавнего развода решился на новые отношения.

Капитан Баварии решился на серьезные изменения в своей жизни. Не успела утихнуть новость о том, что голкипер сборной Германии никак не согласует новый контракт с мюнхенским клубом и вполне может покинуть команду уже этим летом, а сегодня 34-летний Мануэль Нойер поднял на уши всю Германию изменениями в личной жизни.

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Издание Bunte сообщило, что чемпион мира-2014 уже несколько месяцев встречается с гандболисткой Аникой Биссел, которая младше его на 14 лет. Новая избранница Нойера, которой в июне исполнится 20, не понаслышке знает, что такое спорт – она, как и ее родной брат, выступает за гандбольную команду Кутис Херренберг во Второй Бундеслиге. В то же время, девушка осваивает специальность "менеджмент моды" в университете Мюнхена. Аника уже переехала из своей квартиры в дом звезды Баварии, который расположен на берегу озера Тегернзе в 50 километрах от Мюнхена. Ради совместных тренировок с возлюбленной Нойер даже установил гандбольные ворота в саду.

Заметим, что несколько месяцев назад Мануэль развелся со своей женой Ниной Нойер (некоторые издания сообщают, что их брак до сих пор не расторгнут). 19-летняя Аника Биссел подозрительно похожа на бывшую супругу голкипера сборной Германии – с первого взгляда их можно и не различить (в этом можно убедиться на фотографиях, размещенных ниже), а немецкие СМИ уже окрестили их сестрами. Такое впечатление, что Мануэль не изменяет своему образу идеальной женщины – светлые волосы, отличная фигура, модная одежда и любовь к лошадям.

Интересно, что Нойер уже познакомил новую даму сердца со своей мамой – как отмечают немецкие таблоиды, Аника Биссел быстро стала своей в семье многолетнего лидера титулованного клуба страны. Что касается уже бывшей супруги голкипера, то сейчас 27-летняя Нина Нойер живет в другом доме Мануэля в Мюнхене. Их брак продержался 2,5 года.

К слову, Нойер перешел в Баварию в 2011 году из Шальке. В составе "роте" вратарь выиграл Лигу чемпионов 2012/13 и 7 раз стал чемпионом Германии. Летом следующего года у него истекает контракт с клубом.

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