Бундеслига может возобновиться на следующей неделе, – Reuters

Немецкий футбол вскоре может вернуться на стадионы. Все идет к тому, что правительство примет положительное решение.

Премьер-министры федеральных земель Германии согласуют карантинные ослабления во время телеконференции с Ангелой Меркель в среду. Одним из пунктов повестки дня будет возобновление Бундеслиги.

Калу демонстративно нарушил карантин и нарвался на критику Бундеслиги

Премьер-министры намерены разрешить проведение матчей Бундеслиги. Немецкий чемпионат возобновится, скорее всего, с 15 мая, информирует Reuters со ссылкой на собственные источники.

Матчи будут проходить в строгих условиях и без болельщиков. Окончательное решение будет принято в среду на совместной конференции с канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, что первая волна тестирования на коронавирус обнаружила 10 случаев инфицирования в первой и второй Бундеслигах. Однако руководство лиги восприняло это спокойно и позволило командам продолжать тренировки. Скандал с Саломоном Калу в Герте также не станет преградой.

10 больных коронавирусом в первой и второй Бундеслигах – результаты массового тестирования