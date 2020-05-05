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Бундесліга може відновитися наступного тижня, – Reuters

5 травня 10:01 5022 Читать на русском
Бундесліга може відновитися наступного тижня, – Reuters
Бундесліга повертається

Німецький футбол незабаром може повернутися на стадіони. Все йде до того, що уряд прийме позитивне рішення.

Прем'єр-міністри федеральних земель Німеччини узгодять карантинні послаблення під час телеконференції з Ангелою Меркель у середу. Одним з пунктів порядку денного буде відновлення Бундесліги.

Калу демонстративно порушив карантин і нарвався на критику Бундесліги

Прем'єр-міністри мають намір дозволити проведення матчів Бундесліги. Німецький чемпіонат відновиться, скоріш за все, з 15 травня, інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Матчі проходитимуть в строгих умовах і без вболівальників. Остаточне рішення буде прийнято у середу на спільній конференції з канцлером Ангелою Меркель.

Нагадаємо, що перша хвиля тестування на коронавірус виявила 10 випадків інфікування в першій та другій Бундеслігах. Однак керівництво ліги сприйняло це спокійно та дозволило командам продовжувати тренування. Скандал з Саломоном Калу в Герті також не стане перепоною.

10 хворих на коронавірус у першій та другій Бундеслігах – результати масового тестування

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коронавірус Головне Німеччина
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