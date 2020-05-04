10 больных коронавирусом в первой и второй Бундеслигах – результаты массового тестирования

Немецкая футбольная лига проверила на коронавирус 36 клубов двух высших дивизионов и обнаружила 10 случаев заражения.

В Германии провели первую волну тестирования на коронавирус. Были проверены игроки, тренеры, физиотерапевты и весь персонал клубов первой и второй Бундеслиг. В целом сделали 1724 теста, из которых 10 – положительные на COVID-19, говорится на официальном сайте НФЛ.

Ранее стало известно, что 3 инфицированных в Кельне. В каких клубах остальные 7 больных, не раскрывается. Данные переданы органам здравоохранения, инфицированные переведены на карантин, но в прессу детали сообщаться не будут. На днях такое распоряжение лига направила всем клубам.

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НФЛ позволяет продолжать тренировки, даже если в клубе есть больные. Основное требование – соблюдение гигиены. Тогда как представители правительства настаивают на том, что вся команда должна уйти на карантин, если хотя бы кто-то один сдал положительный тест.

На этой неделе будет проведено вторую волну тестирования. 6 мая правительство Германии должно решить дальнейшую судьбу Бундеслиги. Руководители лиги настроены позитивно. Они надеются, что немецкий футбол вернется уже в мае.

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