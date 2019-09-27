Булеца пропустить матч з Динамо

СК Дніпро-1 не зможе розраховувати на хавбека Сергія Булецу у матч 9 туру УПЛ проти Динамо.

"На жаль, проти Динамо я не зіграю через умови оренди. Хоча, можливо це і на щастя. Зараз про це складно сказати.

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Насправді, я не знаю, яка різница з Супрягою, якому дозволили грати. Мені про це ніхто нічого не казав", – цитує Булецу офіційний сайт СК Дніпро-1.

Динамо прийматиме СК Дніпро-1 у рамках 9 туру УПЛ. Матч відбудеться 29 вересня о 17:00.

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