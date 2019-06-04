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Булеца – лучший игрок триумфального для Украины U-20 матча против Панамы в 1/8 финала ЧМ-2019

10:38 44 Читати українською
Булеца – лучший игрок триумфального для Украины U-20 матча против Панамы в 1/8 финала ЧМ-2019
Сергей Булеца (слева) / FIFA

Полузащитник сборной Украины U-20 Сергей Булеца стал лучшим игроком матча против Панамы в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

23’ Даниил Сикан
41’ Денис Попов
45+1’ Даниил Сикан
83’ Сергей Булеца
 
Эрнесто Вокер 50’
23’ Даниил Сикан
41’ Денис Попов
45+1’ Даниил Сикан
50’ Эрнесто Вокер
83’ Сергей Булеца

Атакующий хавбек сборной Украины U-20 Сергей Булеца признан лучшим в поединке 1/8 финала ЧМ-2019 против Панамы по версии GoalPoint.

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20-летний полузащитник Динамо отметился голом, который стал последним в матче. Для Булецы это 2-й мяч на турнире, первый он забил в ворота США в первом туре группового турнира.

Булеца получил оценку 7,5 – кроме гола, в его активе 1 удар в створ из 3-х, 2 ключевых паса, один созданный момент и 4 отбора. Точность передач Булецы – 88%.

Напомним, в четвертьфинале Украина U-20 сыграет против Колумбии. Матч пройдет 7 июня, начало – в 16:30 по киевскому времени.

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