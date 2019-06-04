Петраков: Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала европейская сборная – возможно, это будет Украина

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал достижение своих подопечных, которые вышли в четвертьфинал ЧМ-2019.

Напомним, сборная Украины U-20 впервые сыграет в 1/4 финала чемпионата мира. В 1/8 финала "сине-желтые" разгромили Панаму со счетом 4:1, а теперь будут противостоять Колумбии, которая в серии пенальти одолела Новую Зеландию.

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"В плане подготовки все останется, как было. Ребята отдали на поле все, они устали. Я сразу им сказал, что праздновать не будем. Поэтому мы переключились на четвертьфинал, мыслями уже в игре с Колумбией. Главное сейчас – провести восстановление.

У нас нет звезд, но хорошо поставлена ​​командная игра. В следующем поединке с Колумбией будет трудно, но нам не привыкать. На чемпионате мира априори не бывает слабых команд.

Очень хотелось бы, чтобы чемпионом стала европейская сборная, ведь я сам – тренер из этой части мира. Кто это будет? Возможно, и мы. Но в первую очередь нас волнует следующая игра", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Матч 1/4 финала ЧМ-2019 Колумбия U-20 – Украина U-20 пройдет 7 июня. Начало в 16:30 по киевскому времени.

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