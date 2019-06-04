Булеца – найкращий гравець тріумфального для України U-20 матчу проти Панами в 1/8 фіналу ЧС-2019

Півзахисник збірної України U-20 Сергій Булеца став найкращим гравцем матчу проти Панами в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Атакувальний хавбек збірної України U-20 Сергій Булеца визнаний найкращим у поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2019 проти Панами за версією GoalPoint.

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20-річний півзахисник Динамо відзначився голом, який став останнім у матчі. Для Булеци це 2-й м'яч на турнірі, перший він забив у ворота США в першому турі групового турніру.

Булеца отримав оцінку 7,5 – окрім голу, в його активі 1 удар у площину з 3-х, 2 ключові паси, один створений момент та 4 відбори. Точність передач Булеци – 88%.

Нагадаємо, у чвертьфіналі України U-20 зіграє проти Колумбії. Матч пройде 7 червня, початок – о 16:30 за київським часом.

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