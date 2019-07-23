Буэно голом помог Сан-Паулу разгромить Шапекоенсе

Полузащитник Витор Буэно, права на которого принадлежат киевскому Динамо, отличился голом за Сан-Паулу.

Бывшие динамовцы Че Че и Витор Буэно сыграли в матче 11-го тура чемпионата Бразилии за Сан-Паулу, и помогли своей команде одержать уверенную победу над Шапекоенсе (4:0).

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Витор Буэно, который вышел на замену на 83-й минуте, забил четвертый гол в ворота соперника. Че Че провел на поле весь матч.

Напомним, Витор Буэно в начале апреля перешел на правах аренды в бразильский Сан-Паулу. Также клуб выкупил экс-хавбека Динамо Че Че.

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