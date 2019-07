Буэно голом помог Сан-Паулу разгромить Шапекоенсе

Gols de São Paulo 4 x 0 Chapecoense



Antony, Toró, Raniel e Vitor Bueno, foram os autores dos gols, todos na segunda etapa.



Próximo jogo do São Paulo será contra o Fluminense no próximo sábado, às 19h, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. pic.twitter.com/j3YZ1RoOdP