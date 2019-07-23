Буено голом допоміг Сан-Паулу розгромити Шапекоенсе

Півзахисник Вітор Буено, права на якого належать київському Динамо, відзначився голом за Сан-Паулу.

Колишні динамівці Че Че і Вітор Буено зіграли в матчі 11-го туру чемпіонату Бразилії за Сан-Паулу, допомігши своїй команді здобути впевнену перемогу над Шапекоенсе (4:0).

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Вітор Буено, який вийшов на заміну на 83-й хвилині, забив четвертий гол у ворота суперника. Че Че провів на полі увесь матч.

Нагадаємо, Вітор Буено на початку квітня перейшов на правах оренди в бразильський Сан-Паулу. Також клуб викупив екс-хавбека Динамо Че Че.

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