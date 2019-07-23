Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна

Про бельгійський Брюгге – суперника київського Динамо в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів коротко розповідає "Футбол 24".

Загальна інформація

Дата заснування: 1891 рік

Рейтинг УЄФА: 37 місце (станом на 22 липня 2019-го)

Титули та досягнення: чемпіон Бельгії (15 разів), володар Кубка Бельгії (11 разів), Суперкубка країни (15 разів)

"Місією неможливою їх назвати складно": реакція бельгійських ЗМІ на Брюгге – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Найвище досягнення у єврокубках: фінал Кубка європейських чемпіонів у сезоні 1977/78

Прізвиська: "чорно-сині"

Домашній стадіон: Ян Брейдель (вміщує 29 062 глядачів)

Головний тренер: Філіпп Клеман

Капітан: Рууд Вормер

Брюгге разом із брюссельським Андерлехтом і льєжським Стандардом є одним із трьох китів бельгійського футболу. За кількістю чемпіонських титулів "чорно-сині" поступаються лише одному з найпринциповіших суперників – Андерлехту. Після чемпіонства в сезоні 2017/18 брюггинці фактично не зуміли нав'язати боротьбу за титул Генку в минулому сезоні й змушені були вдовольнитися срібними нагородами. Невдало склався і єврокубковий шлях: Брюгге став лише третім у групі Ліги чемпіонів, а в другому за рангом турнірі – Лізі Європи – вилетів вже на стадії 1/16 фіналу від австрійського Зальцбурга.

Повернути "чорно-синіх" на вершину покликаний новий керманич Брюгге – Філіпп Клеман. Легенда клубу повернувся на Ян Брейдель після того, як показав себе в усій красі на чолі Генка. Наприкінці червня він почав підготовку Брюгге до нового сезону й вже встиг провести 7 контрольних поєдинків, а також оформити кілька трансферів. Зокрема, до Бельгії перебрався українець Едуард Соболь.

Та не йому судилося стати першим українцем у складі Брюгге. У 2002 році склад фламандців поповнив півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Серебренніков. Щоправда, повністю розкритися у команді хавбек не зумів, і в пам'яті бельгійських уболівальників закарбувався виступами за іншого принципового опонента "чорно-синіх" – Серкль Брюгге.

Історія протистоянь із українськими клубами

Брюгге – Шахтар – 1:0 (Кубок кубків 1995/96)

Шахтар – Брюгге – 1:1 (Кубок кубків 1995/96)

ЦСКА – Брюгге – 0:2 (Кубок УЄФА 2001/02)

Брюгге – ЦСКА – 5:0 (Кубок УЄФА 2001/02)

Шахтар – Брюгге – 1:1 (кваліфікація ЛЧ 2002/03)

Брюгге – Шахтар – 1:1, пенальті – 4:1 (кваліфікація ЛЧ 2002/03)

Шахтар – Брюгге – 4:1 (кваліфікація ЛЧ 2004/05)

Брюгге – Шахтар – 2:2 (кваліфікація ЛЧ 2004/05)

Дніпро – Брюгге – 3:2 (груповий етап Кубка УЄФА 2004/05)

Брюгге – Шахтар – 1:4 (груповий етап Ліги Європи 2009/10)

Шахтар – Брюгге – 0:0 (груповий етап Ліги Європи 2009/10)

Брюгге – Дніпро – 0:0 (1/4 фіналу Ліги Європи 2014/15)

Дніпро – Брюгге – 1:0 (1/4 фіналу Ліги Європи 2014/15)

У Європі складно знайти команду, яка частіше зустрічається із українськими клубами. Брюгге загалом зіграв 13 матчів (+3,=6,-4) у єврокубках проти Шахтаря, київського ЦСКА та Дніпра. Якщо спочатку фортуна незмінно була прихильною до "чорно-синіх" (бельгійці двічі вибивали донецьких "гірників", а також "армійців" столиці), то починаючи з 2004 року максимум брюггинців – нічия. Востаннє бельгійський гранд зустрічався із українцями навесні 2015-го, коли неймовірний Дніпро під керівництвом Мирона Маркевича щосили мчав до фіналу Ліги Європи. "Синьо-біло-блакитні" відстояли нічию у Бельгії, а на берегах Дніпра класний індивідуальний гол Євгена Шахова подарував дніпрянам путівку до півфіналу.

Команда

Більшість оглядачів сходяться на думці, що в порівнянні з минулим сезоном Брюгге став слабшим кадрово. Зокрема, за 25 млн євро "чорно-сині" відпустили до Астон Вілли одного зі своїх лідерів – Веслі Феррейру. Бразилець у сезоні 2018/19 забив 15 м'ячів у всіх турнірах і разом із Гансом Ванакеном та Сібе Схрейверсом став складовою ударного атакувального тріо команди. Щоправда, цього виявилося недостатньо для підсумкового успіху в чемпіонаті та єврокубках.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20

Також у літнє трансферне вікно Брюгге покинув основний центральний оборонець Стефано Денсвіл. Нідерландець пішов на підвищення та спробує підкорити італійську Серію А в складі Болоньї Сініші Міхайловіча. Йому, як і Веслі, брюггинці вже знайшли заміну. Проте, назвати центрбека Сімона Делі (екс-гравець празької Славії) чи колишнього форварда Спеції Девіда Окереке рівноцінним обміном прямо зараз складно.

Крім того, на перспективу зі шведського Хаммарбю підписали ще одного центрального захисника – 19-річного Оділона Коссуну. Зрештою, на початку липня "чорно-сині" взяли в оренду гравця Шахтаря Едуарда Соболя. Українець уже встиг добре себе проявити в контрольних поєдинках і, схоже, на старті сезону буде основним виконавцем на лівому фланзі оборони. Яскравий старт бельгійського етапу кар'єри Соболя може стати запорукою для чергового персонального прориву наших легіонерів.

Тренер

За час ігрової кар'єри Філіпп Клеман став легендою Брюгге. Він віддав "чорно-синім" 10 років у статусі гравця і двічі допоміг фламандцям завоювати чемпіонський титул, тричі – Кубок Бельгії, а Суперкубок країни взагалі 4 рази підкорився брюггинцям. У 35 ветерану довелося перербратися до Жерміналя, а ще за два роки він повісив бутси на цвях і повернувся у рідний клуб. Почав скаутом, але спортивний костюм був для нього природнішим за діловий, тому невдовзі стає тренером. Двічі Клеман був в. о. головного тренера Брюгге, працював асистентом в інших фахівців, але за 7 років у структурі так і не отримав шансу на самостійну роботу на постійній основі.

Зневірившись, колишній оборонець спочатку переїхав до Беверена, а в грудні 2017 року опинився в Генку. За підсумками сезону бельгійські "гірники" стали 5-ми й вибороли путівку до Ліги Європи. Наступний же сезон став тріумфальним. Клеман привів українця Руслана Маліновського та Ко до чемпіонського титулу, залишивши позаду саме Брюгге. Цей успіх дозволив Філіппу Клеману втілити власну давню мрію – одного дня очолити головну команду свого життя.

Резюме

Обидві команди частково можуть бути задоволені жеребом. Динамо уникло зустрічі з турецьким Істанбул Башакшехіром, натомість Брюгге не зіграє з минулорічним учасником плей-офф ЛЧ Порту. Приблизно рівні за класном суперники ще й опинилися у майже рівних умовах. До очного протистояння опоненти зіграють лише кілька офіційних поєдинків: "динамівці" позмагаються за Суперкубок України з донецьким Шахтарем (28 липня) та зіграють в УПЛ проти львівських Карпат (31 липня) і ФК Львів (3 серпня), а "чорно-сині" зіграють два матчі Ліги Жупіле – проти Беверена (27 липня) та Сент-Трюйдена (2 серпня). Це означає, що до першого матчу кваліфікації на стадіоні Ян Брейдель команди підійдуть у схожих ігрових кондиціях. Виходить максимально закручений сюжет, а тому спрогнозувати переможця дуелі прямо зараз надзвичайно складно.

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