Хацкевич продлил контракт с Динамо – плюсы и минусы работы тренера за два года в Киеве

Александр Хацкевич продолжит тренировать Динамо, подписав двухлетний контракт с киевским клубом. "Футбол 24" попытался выделить положительные и отрицательные стороны в сотрудничестве Динамо с белорусским тренером.

Динамо наконец-то определилось с кандидатурой главного тренера. В течение последних недель в СМИ регулярно появлялись слухи о возможном назначении другого наставника – среди претендентов назывались Адам Навалка, Юрий Вернидуб, Алексей Михайличенко, Юрий Калитвинцев и другие специалисты. Впрочем, Игорь Суркис довольно прогнозируемо решил остановиться на кандидатуре Александра Хацкевича, который возглавлял "бело-синих" в течение последних двух сезонов.

Динамо официально продлило контракт с Хацкевичем

Президент Динамо решил ничего не менять. Это право исключительно Игоря Суркиса, который знает, чего ожидать от Хацкевича. Возможно, именно он сейчас является оптимальным кандидатом для команды, ведь заманить в настоящее чемпионат Украины серьезного иностранного специалиста не так просто, а назначение условного Михайличенко или Калитвинцева стало бы шагом назад и возвращением в прошлое. Кроме того, новый тренер однозначно настаивал бы на нескольких трансферах, что в нынешних реалиях не является простым делом.

"Футбол 24" вспоминает положительные и отрицательные стороны работы Александра Хацкевича в киевском Динамо, которые могут продолжиться и в следующем сезоне.

Плюсы

Доверие молодежи

После назначения главным тренером Динамо вместо Сергея Реброва Хацкевич оказался в сложном положении – в августе того же года команду покинул многолетний лидер Андрей Ярмоленко. Капитан наконец-то осуществил как свою мечту, так и желание многих болельщиков, которые хотели увидеть Ярмолу в топ-чемпионате. А вот Динамо было совсем невесело, ведь в распоряжении нового тренера осталось немало молодых и практически необстрелянных исполнителей.

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Хацкевич вынужден был начать ставить в основной состав молодых футболистов. Цыганков, Шепелев, Миколенко, Беседин, Шапаренко, тот же Бурда, который получил второй шанс – все они стали основными именно в период работы белорусского тренера. Большинство из них регулярно получает вызов в сборную Украины, что свидетельствует о надлежащей оценке работы Хацкевича и со стороны Андрея Шевченко.

Тот же Цыганков провел лучший сезон в карьере. Виктор уже попал на радар нескольких иностранных клубов и выглядит что уход лидера Динамо – дело времени. Конечно, впечатляющий прогресс Цыганкова – прежде всего его заслуга, но роль Хацкевича и тренерского штаба также не стоит преуменьшать. А Миколенко? Год назад подавляющее большинство болельщиков о нем практически не слышали, а тот столь стремительно ворвался в первую команду, что стал незаменимым как в Динамо, так и в сборной Украины. Недаром Виталий сейчас не на молодежном ЧМ, а в распоряжении Андрея Шевченко.

Впрочем, что касается доверия Хацкевича, то все же есть серьезные нюансы, но о них – позже.

Определенная стабильность при ограниченных ресурсах

Хацкевич так не смог за 2 года вывести Динамо в групповой турнир Лиги чемпионов (при этом однажды киевляне вылетели от Янг Бойз), но и повторения провала в виде 4-го места в чемпионате Украины, как это было в эпоху Олега Блохина, также не случилось. Да, уровень команд УПЛ существенно снизился, но и в Динамо уже нет тех звездных по украинским меркам исполнителей (Велозу, Ярмоленко, Ленс, Беланда, Драгович и другие).

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В еврокубках Динамо дважды прекращало свой путь на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Сначала на пути "бело-синих" стал Лацио, а год спустя – Челси. Да, противостояние с лондонцами киевляне провалили, но кто от такого застрахован? По крайней мере, украинские болельщики два года подряд видели в столице еврокубковую весну. Выше головы Динамо прыгнуть не смогло, но и такой результат – далеко не катастрофа. Могло быть хуже.

Кроме того, в команде довольно хорошая атмосфера – никаких скандалов из лагеря Динамо не слышно. Нет разделения на украинцев и легионеров, ребята активно проводят время вместе. Был прошлогодний инцидент с Хачериди, который отказался выходить на замену в матче с Лацио, но Хацкевич отреагировал правильно – Евгений засел в запасе, а затем и в дубле. Что касается скандального ухода Мораеса в Шахтер, то тут наварил скорее сам бразилец, который, по словам Суркиса и того же Хацкевича, говорил одно, а сделал другое.

Не забываем, что ранее Игорь Суркис с легкостью мог выложить с десяток миллионов евро на подписание новичка, которого хотел видеть тренер. Хацкевич этого не получил – не те времена. В эпоху белорусского тренера самыми дорогими подписанием Динамо стали Че Че (который уже не в команде, а на нем даже сумели заработать), Вербич и Фран Соль – и за них киевский клуб платил меньше, чем это привыкли видеть болельщики и эксперты. Продлив контракт с Хацкевичем, Суркис намекнул на то, что громких подписаний ждать и в дальнейшем не стоит – основным ресурсом усиления будет ставка на собственную молодежь.

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Можно сказать, что перестройка Динамо прошла не слишком болезненно. Да, за 2 года "бело-синие" выиграли лишь один трофей, но не стоит забывать, что в эпоху Блохина и Реброва Динамо также завершало сезон без титулов. Ниже определенной планки киевляне не опустились – в нынешних суровых реалиях и это за счастье.

Удачные матчи с Шахтером

Можно констатировать, что Динамо Хацкевича является неудобным оппонентом для "горняков", которые существенно превосходят киевлян по кадровому потенциалу. За время работы белоруса во главе "бело-синих" команды встречались 12 раз. Шахтер одержал лишь 3 победы (еще одна была в серии пенальти в Кубке Украины 2018/19), зато киевляне победили 5 раз – как видим, Хацкевич довольно успешно умеет противостоять своему главному конкуренту. Паулу Фонсека после одной из неудач в сердцах заявил, что Хацкевич – лучший тренер, чем он.

Поэтому чемпионат Украины Динамо проиграло не в матчах с Шахтером – киевляне теряли очки там, где делать это претендент на чемпионство не имеет никакого права.

Минусы

Тотальное недоверие отдельным исполнителям, которые могут принести пользу Динамо

Отрицать, что при Хацкевиче Динамо значительно омолодилось – бессмысленно. Впрочем, немало исполнителей все еще не получили от тренера шанса проявить себя в первой команде. Ахмед Алибеков, Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Денис Попов – кто-то из них вышел на поле буквально несколько раз, а кто-то вообще все еще не дебютировал за первую команду.

Те же Булеца и Попов классно проявляют себя на молодежном чемпионате мира и однозначно заслуживают шанс. Аренда для предоставления им игровой практики – выход, но только частичный. Практически все клубы УПЛ играют не в тот футбол, в который, по крайней мере, пытаются играть динамовцы, а потому для интеграции этих исполнителей в игровую схему Динамо аренда в другой украинский клуб будет бессмысленной.

Отдельно следует отметить Назария Русина. Нападающий забил несколько важных голов, однако больше запомнился критикой со стороны Хацкевича за нереализацию моментов. При этом Русин – не такой зависимый от партнеров, как тот же Беседин, он умеет сам найти свой момент. Говорят, что у нападающего напряженные отношения с тренерским штабом. Если это действительно так, то продолжение работы Хацкевича в Киеве – плохой знак для Русина. Жаль, ведь такой игрок нужен Динамо.

Также не стоит забывать о бразильцах – Че Че, Буэно и Сидклее. Все трое пополнили состав Динамо прошлым летом по рекомендации Евгения Красникова. Впрочем, ни один из них не сумел закрепиться в Киеве – Че Че и Буэно уже покинули Динамо, а Сидклей, хоть и периодически появлялся на поле, не слишком получает доверие Хацкевича. В нескольких матчах все трое оставляли неплохое впечатление, поэтому то, что они не заиграли, кажется довольно странным, ведь и шансов в официальных поединках получали не так много.

С другой стороны, если тренер заведомо не видел бразильцев в составе – смысл было их подписывать? В любом случае, ситуация непонятная и неоднозначна.

Неубедительная игра и результаты команды

Александр Хацкевич провел во главе Динамо ровно 100 матчей во всех турнирах. Статистика, мягко говоря, не впечатляет – 60 побед, 24 ничьих и 16 поражений. Разница мячей – 173:91. Не слишком убедительно, учитывая статус Динамо как гранда украинского футбола. "Бело-синие" в чемпионате Украины 2018/19 финишировали вторыми, отстав от Шахтера на 11 очков. "Горняки" уже обошли динамовцев по количеству трофеев в новейшей истории Украины. Да, пусть период несколько условный, но и такое еще несколько лет назад считалось чем-то не слишком нормальным.

Поражение на своем поле Львову и Карпатам, которые едва спаслись от вылета из Премьер-лиги – разве это уровень Динамо? А еще были провальные по своей сути поединки с Черноморцем, Яблонцем, Астаной и Челси...

Также нельзя не отметить еще одну проблему – с дисциплиной. В течение сезона игроки Динамо получили сразу 10 удалений, а дважды киевляне вообще завершали матч вдевятером. Недопустимая роскошь и очевидный недостаток, который требует срочного решения.

Невыход в группу Лиги чемпионов

Не секрет, что одной из главных задач Хацкевича в Динамо была квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Киевляне не смогли стать чемпионами Украины, поэтому дважды вынуждены были преодолевать сито квалификации и оба раза – неудачно. Сначала на пути Динамо стал скромный Янг Бойз, а затем – Аякс, который, правда, стал одной из главных сенсаций Лиги чемпионов.

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Кроме престижа, непопадание в ЛЧ лишило Динамо нескольких десятков миллионов евро – серьезная сумма для киевского клуба в настоящее время. Неудивительно, что в СМИ даже звучали слухи об отставке Хацкевича в случае невыхода в самый престижный клубный турнир Европы и в этом сезоне. Звучит не слишком реалистично, но все может быть, ведь для Игоря Суркиса участие Динамо в Лиге чемпионов – дело чести.