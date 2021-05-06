EA Sports в своем Twitter представила команду 32-й недели FIFA 21, состоящую из 23 игроков, которые проявили себя наиболее ярко.

Буяльский благодаря рекордному хет-трику стал лучшим игроком тура

В этом списке нашлось место и Виталию Буяльскому. Хавбек Динамо отметился хет-триком в ворота Ворсклы, а киевляне в итоге разбили полтавчан 5:1. Компанию Буяльскому составили звезды футбола, среди которых были, в частности, Эдер Милитао (Реал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) и Кай Хаверц (Челси).

К слову, 28-летний украинский полузащитник в текущем сезоне провел 34 поединка за Динамо, в которых успел отметиться девятью голами и столькими же ассистами.

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