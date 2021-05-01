Динамо на прошлой неделе оформило чемпионство – первое за 5 лет! Задача решена, последние туры не имеют для киевлян никакого значения, можно готовиться к Кубку Украины. Сегодня на игру с мотивированной Ворсклой, которая продолжает борьбу за еврокубки, не приехали два лидера Динамо: Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков.

Капитанская повязка перешла к Буяльскому и вдохновила его на подвиги. Хет-трик от Виталия за стартовые полчаса! В первых двух эпизодах ассистировал ему Караваев: поборолся до конца за пас Кендзеры и с линии покатил под удар, а через 10 минут подхватил мяч после ошибки Альюна и вывел Буяльского на пустые ворота.

Динамо тотально доминировало, а Ворскла потерялась. Хозяева не могли перейти центр поля, теряли мяч под прессингом киевлян и от безысходности просто в панике выбивали вперед. На поле была одна команда. Динамо постоянно проникало в чужую штрафную и обостряло. Лучший шанс упустил Жерсон – с нескольких метров пробил мимо ворот, замыкая навес Шапаренко.

Ворскла сократила отставание благодаря спорному пенальти, когда Степанюк споткнулся о ногу Забарного и картинно упал в штрафной. Арбитр указал на 11-метровую отметку, затем использовал VAR и подтвердил свое решение. Хотя из повторов так и не понятно, чем провинился молодой защитник Динамо.

Гостей эта ситуация не сбила с ритма. Они продолжили создавать моменты. В конце концов давление на ворота Ризныка принесло дивиденды. Затяжная атака с серией прострелов завершилась голом – мяч в сетку протолкнул Буяльский. Очень уверенно выглядело Динамо, элитно, мощно.

В перерыве тренеры провели много замен. Юрий Максимов пытался спасти игру, а Мирча Луческу дал игровую практику Супряге и Гармашу. Денис даже побыл капитаном после замены Буяльского. А Виталий, прежде чем сесть на скамейку, помог забить еще раз. Именно с ним обыгрался Караваев перед третьим результативным пасом – на этот раз Александр ассистировал Жерсону.

Ворскла пыталась играть активнее, хоть что-то создавать впереди, хоть какие-то проблемы создавать Бущану. Однако ничего не удавалось, а ошибок в работе с мячом становилось только больше. Динамо этим пользовалось и в две-три передачи доводилось дело до ударов. Если бы Супряга был искуснее в завершении...

В итоге киевляне забили еще один мяч – создали его Клейтон и Сидклей, которые вышли на замену. Первый ассистировал, второй расстрелял ближний угол. Для Клейтона этот матч стал дебютным в УПЛ. Ворскла должна радоваться, что пропустила только 5. Да и забитый гол им подарили. Удар Кулача с пенальти оставался единственным у Полтавы до 89 минуты.

Динамо победило, набрало 61 очко и продлило выигрышную серию в чемпионате до 9 матчей. Чемпионский футбол, чемпионские результаты. Игра Динамо доставляет удовольствие. Ворскла с 37 баллами осталась шестой.