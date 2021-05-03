Полузащитник Динамо Виталий Буяльский не оставил шансов своим конкурентам в борьбе за эту награду.

УПЛ, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 24-го тура. Победу одержал Виталий Буяльский, которому отдали голоса все респонденты, сообщает официальный сайт организации.

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Добавим, что Буяльский уже на 31-й минуте матча сумел трижды забить в ворота Ворсклы, оформив свой первый хет-трик в УПЛ (в 165-й игре). Это рекорд Динамо в матчах чемпионата Украины. Ранее ни один игрок киевлян не оформлял хет-трик настолько быстро. Буяльский на две минуты опередил Клебера.

Напомним, что в нынешнем сезоне 28-летний футболист стал настоящим лидером киевлян. В 19-ти матчах УПЛ Буяльский забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, Виталий попал в расширенной заявки сборной Украины на матчи перед Евро-2020.

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