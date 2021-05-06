EA Sports у своєму Twitter представила команду 32-го тижня FIFA 21, що складається з 23 гравців, які проявили себе найяскравіше.

Буяльський завдяки рекордному хет-трику став найкращим гравцем туру

У цьому списку знайшлось місце і Віталію Буяльському. Хавбек Динамо відзначився хет-триком у воротах Ворскли, а кияни у підсумку розтрощили полтавців 5:1. Компанію Буяльському склали зірки футболу, серед яких були, зокрема, Едер Мілітао (Реал), П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал) та Кай Хаверц (Челсі).

До слова, 28-річний український півзахисник у поточному сезоні провів 34 поєдинки за Динамо, у яких встиг відзначитись дев'ятьма голами та стількома ж асистами.

Ворскла – Динамо: чемпіонський розгром, потрійне шоу Буяльського і Караваєва, мотивація на висоті, резервісти напоготові