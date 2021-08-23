"Мы тренировались, работали над реализацией всю неделю. Можно сказать, что в матче с Ингульцом нам не повезло, потому что было много прострелов, ударов. Мы полностью контролировали игру и потеряли два очка. Всю неделю тренировали удары с разных позиций. И продемонстрировали, что результат матча с Ингульцом – случайность.

Динамо – Десна – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мы разобрали ошибки, которых не должны были допускать и реализовали свои моменты. Раз все получилось, значит мы сделали правильные выводы.

Общался ли я с Александром Петраковым и Андреем Шевченко, которые присутствовали на матче? Не знал, кто был на матче, я не слежу, кто приходит, смотрит наши игры. Для меня главное – показывать хороший уровень футбола в киевском Динамо, и тогда будет шанс попасть в сборную", – сказал Буяльский в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, накануне киевляне разгромили Десну 4:0 и возглавили турнирную таблицу УПЛ, став единоличным лидером. Дублем в матче отметился Виталий Буяльский.

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