"Ми тренувалися, працювали над реалізацією весь тиждень. Можна сказати, що у матчі з Інгульцем нам не пощастило, тому що було багато прострілів, ударів. Ми повністю контролювали гру і втратили два очки. Весь тиждень тренували удари з різних позицій. І продемонстрували, що результат матчу з Інгульцем – випадковість.

Динамо – Десна – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Ми розібрали помилки, яких не повинні були припускатися і реалізували свої моменти. Оскільки все вдалось, отже ми зробили правильні висновки.

Чи спілкувався я з Олександром Петраковим та Андрієм Шевченком, які були присутні на матчі? Не знав, хто був на матчі, я не стежу, хто приходить дивиться наші ігри. Для мене головне – показувати хороший рівень футболу в київському Динамо, і тоді буде шанс потрапити до збірної", – сказав Буяльський у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, напередодні кияни розгромили Десну 4:0 і очолили турнірну таблицю УПЛ, ставши одноосібним лідером. Дублем у матчі відзначився Віталій Буяльський.

Динамо розгромило Десну: чемпіонський футбол, симпатичний дебют Антюха, невиразний Шкурін і потужний матч Буяльського