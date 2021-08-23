Буяльський оцінив шанси потрапити у збірну України після дублю Десні на очах Петракова і Шевченка
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився емоціями від тріумфальної гри "біло-синіх" (4:0) у матчі проти Десни у рамках 5-го туру УПЛ.
"Ми тренувалися, працювали над реалізацією весь тиждень. Можна сказати, що у матчі з Інгульцем нам не пощастило, тому що було багато прострілів, ударів. Ми повністю контролювали гру і втратили два очки. Весь тиждень тренували удари з різних позицій. І продемонстрували, що результат матчу з Інгульцем – випадковість.
Динамо – Десна – 4:0 – відео голів і огляд матчу
Ми розібрали помилки, яких не повинні були припускатися і реалізували свої моменти. Оскільки все вдалось, отже ми зробили правильні висновки.
Чи спілкувався я з Олександром Петраковим та Андрієм Шевченком, які були присутні на матчі? Не знав, хто був на матчі, я не стежу, хто приходить дивиться наші ігри. Для мене головне – показувати хороший рівень футболу в київському Динамо, і тоді буде шанс потрапити до збірної", – сказав Буяльський у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, напередодні кияни розгромили Десну 4:0 і очолили турнірну таблицю УПЛ, ставши одноосібним лідером. Дублем у матчі відзначився Віталій Буяльський.
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