Динамо разгромило Десну в 5-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Динамо добыло комфортное преимущество благодаря двойному удару в первом тайме. Счет открыл Буяльский, который эффектно закрутил мяч в дальнюю девятку. Вскоре киевляне получили право на пенальти – VAR помог зафиксировать фол на том же Буяльском. Приговор четко реализовал Цыганков.

Динамо уничтожило Десну и вернулось на вершину УПЛ – Буяльский оформил дубль и заработал пенальти

После перерыва Динамо довело дело до разгрома. Бойко мощно выбил мяч, и ни один из защитников Десны не смог разрядить ситуацию – Буяльский оформил дубль. Для полного фиаско черниговцам не хватало автогола. Шкурин пробил головой после подачи углового и попал в плечо Завийского – 4:0.