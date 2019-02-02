Буяльский: Думаю, мы уже готовы почти на 100%

Хавбек киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу киевлян над ЦСКА из Софии.

"Сейчас нам, прежде всего, важно подготовиться к игре с Олимпиакосом, потому что первая официальная игра у нас именно с ними. Думаю, что сегодня была неплохая игра, хотя был промежуток времени продолжительностью семь-восемь минут, когда мы потеряли концентрацию. Затем появилась уверенность, и мы контролировали игру.

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Подготовка к матчу уже набрала обороты. На первом сборе мы немного вспоминали игровые связки и немного наигрывали новые. А на втором сборе уже больше индивидуальной работы, комбинаций и целенаправленной подготовки к противостоянию с Олимпиакосом. Думаю, готовы уже процентов на 80-90. Полностью будем готовы к концу сбора", – цитирует хавбека официальный сайт Динамо.

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