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Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА

18:50 939 Читать на русском
Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА
Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА

Динамо в першому матчі на другому тренувальному зборі в Іспанії впевнено обіграло софійський ЦСКА. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – ЦСКА Софія – 3:0

Голи: Циганков, 3, Вербіч, 36, Андрієвський, 90

Зоря у контрольному матчі розписала гольову нічию з польським П'ястом

Старт матчу собі в актив записали кияни – вже на 3-й хвилині Віктор Циганков після пасу п'ятою від Вербіча вивів свою команду вперед. Втім, швидкий гол не зменшив запалу киян, і ще до перерви вже сам Вербіч подвоїв перевагу "біло-синіх".

У другому таймі Динамо продовжило контролювати гру та створило декілька небезпечних моментів, але третій гол зуміло забити лише наприкінці поєдинку. Андрієвський класно пробив штрафний та поставив крапку у протистоянні.

Товариські матчі

Динамо - ЦСКА Софія: Субота 02 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Софія
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