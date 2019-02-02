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Буяльський: Гадаю, ми вже готові майже на 100%

22:02 243 Читать на русском
Буяльський: Гадаю, ми вже готові майже на 100%
Віталій Буяльський / Фото: ФК Динамо

Хавбек київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу киян над ЦСКА із Софії.

"Зараз нам, перш за все, важливо підготуватися до гри з Олімпіакосом, тому що перша офіційна гра у нас саме з ними. Думаю, що сьогодні була непогана гра, хоча був проміжок часу тривалістю сім-вісім хвилин, коли ми втратили концентрацію. Потім з'явилася впевненість, і ми контролювали гру.

Динамо – ЦСКА Софія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Підготовка до матчу вже набрала обертів. На першому зборі ми трохи згадували ігрові зв'язки і трохи награвали нові. А на другому зборі вже більше індивідуальної роботи, награвання комбінацій і цілеспрямованої підготовки до протистояння з Олімпіакосом. Думаю, готові вже відсотків на 80-90. На сто відсотків будемо готові до кінця збору", – цитує хавбека офіційний сайт Динамо.

Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА

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Динамо - ЦСКА Софія: Субота 02 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Софія
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Теги
Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо Динамо - ЦСКА Софія
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