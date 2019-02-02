Динамо – ЦСКА Софія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо в першому матчі на другому зимовому зборі в Марбельї переграло софійський ЦСКА. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – ЦСКА Софія.

Товариський матч

Динамо – ЦСКА Софія – 3:0

Голи: Циганков, 3, Вербіч, 36, Андрієвський, 90

Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА

Старт матчу собі в актив записали кияни – вже на 3-й хвилині Віктор Циганков після пасу п'ятою від Вербіча вивів свою команду вперед. Втім, швидкий гол не зменшив запалу киян, і ще до перерви вже сам Вербіч подвоїв перевагу "біло-синіх".

У другому таймі Динамо продовжило контролювати гру та створило декілька небезпечних моментів, але третій гол зуміло забити лише наприкінці поєдинку. Андрієвський класно пробив штрафний та поставив крапку у протистоянні.