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Динамо – ЦСКА Софія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

21:35 360 Читать на русском
Динамо – ЦСКА Софія – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – ЦСКА Софія: відео голів та огляд матчу / Динамо

Динамо в першому матчі на другому зимовому зборі в Марбельї переграло софійський ЦСКА. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – ЦСКА Софія.

Товариський матч

Динамо – ЦСКА Софія – 3:0

Голи: Циганков, 3, Вербіч, 36, Андрієвський, 90

Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА

Старт матчу собі в актив записали кияни – вже на 3-й хвилині Віктор Циганков після пасу п'ятою від Вербіча вивів свою команду вперед. Втім, швидкий гол не зменшив запалу киян, і ще до перерви вже сам Вербіч подвоїв перевагу "біло-синіх".

У другому таймі Динамо продовжило контролювати гру та створило декілька небезпечних моментів, але третій гол зуміло забити лише наприкінці поєдинку. Андрієвський класно пробив штрафний та поставив крапку у протистоянні.

Товариські матчі

Динамо - ЦСКА Софія: Субота 02 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Софія
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Динамо Динамо Динамо - ЦСКА Софія Відеоновини ЦСКА Софія ЦСКА Софія
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