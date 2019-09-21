toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Буффон сравнялся с легендарным Мальдини по количеству матчей на клубном уровне

19:52 74 Читати українською
Буффон сравнялся с легендарным Мальдини по количеству матчей на клубном уровне
Джанлуиджи Буффон / Reuters

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч против Пармы и сравнялся с Паоло Мальдини по количеству игр на клубном уровне.

32’ Аарон Рэмзи
49’ Криштиану Роналду
 
Мигель Велозу 21’
Мараш Кумбулла 90+5’
21’ Мигель Велозу
32’ Аарон Рэмзи
49’ Криштиану Роналду
90+5’ Мараш Кумбулла

Буффон вышел в стартовом составе Ювентуса и тем самым довел число проведенных в клубной карьере матчей в 902, сообщает Opta.

Камбэк Атлетико в видеообзоре матча против Ювентуса – 2:2

657 из них Джанлуиджи провел за Ювентус, еще 220 – за Парму, 25 – за ПСЖ. Благодаря этому Буффон повторил достижение легендарного защитника Милана Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне.

Отметим, что Ювентус после первого тайма играет вничью в матче 4-го тура Серии А с Пармой (1:1).

Лига чемпионов: Атлетико вырвал ничью у Ювентуса, Динамо З уничтожило Аталанту Малиновского, Тоттенхэм упустил победу

blog_ava
Гвардиола назвал своего преемника во главе Манчестер Сити
09:03
1303
Теги
Италия Ювентус Ювентус Ювентус - Верона Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Паоло Мальдини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
49
мин
Десна
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук