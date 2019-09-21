Буффон сравнялся с легендарным Мальдини по количеству матчей на клубном уровне

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч против Пармы и сравнялся с Паоло Мальдини по количеству игр на клубном уровне.

Буффон вышел в стартовом составе Ювентуса и тем самым довел число проведенных в клубной карьере матчей в 902, сообщает Opta.

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657 из них Джанлуиджи провел за Ювентус, еще 220 – за Парму, 25 – за ПСЖ. Благодаря этому Буффон повторил достижение легендарного защитника Милана Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне.

Отметим, что Ювентус после первого тайма играет вничью в матче 4-го тура Серии А с Пармой (1:1).

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