Камбэк Атлетико в видеообзоре матча против Ювентуса – 2:2

Мадридский Атлетико, уступая по ходу игры в два гола, сумел переломить ход поединка и вырвать ничью (2: 2). Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Ювентус на "Футбол 24".

В матче лидеров квартета D туринский Ювентус не смог удержать победу над мадридским Атлетико. Первый тайм прошел без голов, но уже в начале второй половины встречи Куадрадо, после передачи от Игуаина, невероятным ударом попал в дальнюю девятку. На 65-й минуте Матюиди головой "расстрелял" ворота Облака после подачи Алекса Сандро и удвоил преимущество итальянцев. Правда, "матрасники" ответили уже через несколько минут, когда Савич забил после стандарта. А на последней минуте основного времени Эктор Эррера замкнул подачу Триппьер с углового – 2:2 в итоге!

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После стартового тура обе команды набрали по одному пункту и делят вторую-третью строчки. Возглавляет турнирную таблицу московский Локомотив, который на выезде одолел Байер (2:1), опустив леверкузенцев на дно группы D.