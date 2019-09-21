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Буффон зрівнявся із легендарним Мальдіні за кількістю матчів на клубному рівні

19:50 209 Читать на русском
Буффон зрівнявся із легендарним Мальдіні за кількістю матчів на клубному рівні
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Легендарний голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон вийшов у стартовому складі на матч проти Парми та зрівнявся з Паоло Мальдіні за кількістю ігор на клубному рівні.

32’ Аарон Ремзі
49’ Кріштіану Роналду
 
Мігель Велозу 21’
Мараш Кумбулла 90+5’
21’ Мігель Велозу
32’ Аарон Ремзі
49’ Кріштіану Роналду
90+5’ Мараш Кумбулла

Буффон вийшов у стартовому складі Ювентуса і тим самим довів кількість проведених в клубній кар'єрі матчів до 902, повідомляє Opta.

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657 з них Джанлуїджі провів за Ювентус, ще 220 – за Парму, 25 – за ПСЖ. Завдяки цьому Буффон повторив досягнення легендарного захисника Мілана Паоло Мальдіні за кількістю зіграних матчів на клубному рівні.

Відзначимо, що Ювентус після першого тайму грає внічию в матчі 4-го туру Серії А з Пармою (1:1).

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Теги
Ювентус Ювентус Ювентус - Верона Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Італія Паоло Мальдіні
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