Буффон зрівнявся із легендарним Мальдіні за кількістю матчів на клубному рівні

Легендарний голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон вийшов у стартовому складі на матч проти Парми та зрівнявся з Паоло Мальдіні за кількістю ігор на клубному рівні.

Буффон вийшов у стартовому складі Ювентуса і тим самим довів кількість проведених в клубній кар'єрі матчів до 902, повідомляє Opta.

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657 з них Джанлуїджі провів за Ювентус, ще 220 – за Парму, 25 – за ПСЖ. Завдяки цьому Буффон повторив досягнення легендарного захисника Мілана Паоло Мальдіні за кількістю зіграних матчів на клубному рівні.

Відзначимо, що Ювентус після першого тайму грає внічию в матчі 4-го туру Серії А з Пармою (1:1).

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