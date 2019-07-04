Буффон официально вернулся в Ювентус

Голкипер Джанлуиджи Буффон проведет следующий сезон в составе Ювентуса.

Легендарный голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон вновь присоединился к "Старой синьоре", передает официальный твиттер клуба.

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Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года, после чего голкипер получит должность в структуре клуба.

Напомним, последний сезон Буффон провел в составе ПСЖ. Джанлуиджи выступал за "Старую синьору" с 2001 по 2018 годы, выиграв 11 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 5 Суперкубков Италии в составе туринцев.

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