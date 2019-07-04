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Буффон офіційно повернувся в Ювентус

4 липня 17:16 2116 Читать на русском
Буффон офіційно повернувся в Ювентус
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Голкіпер Джанлуїджі Буффон проведе наступний сезон у складі Ювентуса.

Легендарний голкіпер Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон знову приєднався до "Старої синьйори", передає офіційний твіттер клубу.

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Контракт розрахований до 30 червня 2020 року, після чого голкіпер отримає посаду в структурі клубу.

Нагадаємо, останній сезон Буффон провів у складі ПСЖ. Джанлуїджі виступав за "Стару синьйору" з 2001 по 2018 роки, вигравши 11 титулів чемпіона Італії, 4 Кубка Італії та 5 Суперкубків Італії у складі туринців.

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Італія Головне Ювентус Ювентус Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон ПСЖ ПСЖ Трансфери Ювентуса
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