Буффон офіційно повернувся в Ювентус

Голкіпер Джанлуїджі Буффон проведе наступний сезон у складі Ювентуса.

Легендарний голкіпер Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон знову приєднався до "Старої синьйори", передає офіційний твіттер клубу.

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Контракт розрахований до 30 червня 2020 року, після чого голкіпер отримає посаду в структурі клубу.

Нагадаємо, останній сезон Буффон провів у складі ПСЖ. Джанлуїджі виступав за "Стару синьйору" з 2001 по 2018 роки, вигравши 11 титулів чемпіона Італії, 4 Кубка Італії та 5 Суперкубків Італії у складі туринців.

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