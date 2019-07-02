"Буффон убедил меня выбрать Ювентус", – туринцы официально представили Рабьо

Новоиспеченный полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо рассказал интересные детали своего перехода в туринский клуб.
"Я много разговаривал с Джиджи Буффоном, он рассказывал мне о Ювентусе и давал советы. Это лучший человек, с кем можно было поговорить об этом клубе. Его мнение очень много значило для меня.
Рабьо официально перешел в Ювентус
Во всем, что касается футбола, моя мама – мой агент. Мы работаем вместе, она помогает мне как агент. Она – человек, чьи взгляды для меня очень важны", – цитирует Рабьо GFFN.
Новичок туринцев будет выступать под 25-м номером.
Напомним, Адриен вместе с Буффоном выступали в ПСЖ. Из-за конфликта с руководством клуба 24-летний француз не попадал в заявку парижан в течение последней половины сезона.
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