"Буффон убедил меня выбрать Ювентус", – туринцы официально представили Рабьо

Новоиспеченный полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо рассказал интересные детали своего перехода в туринский клуб.

"Я много разговаривал с Джиджи Буффоном, он рассказывал мне о Ювентусе и давал советы. Это лучший человек, с кем можно было поговорить об этом клубе. Его мнение очень много значило для меня.

Рабьо официально перешел в Ювентус

Во всем, что касается футбола, моя мама – мой агент. Мы работаем вместе, она помогает мне как агент. Она – человек, чьи взгляды для меня очень важны", – цитирует Рабьо GFFN.

Новичок туринцев будет выступать под 25-м номером.

Напомним, Адриен вместе с Буффоном выступали в ПСЖ. Из-за конфликта с руководством клуба 24-летний француз не попадал в заявку парижан в течение последней половины сезона.

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