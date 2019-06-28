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Буффон договорился о контракте с Ювентусом, – журналист

16:53 47 Читати українською
Буффон договорился о контракте с Ювентусом, – журналист
Джанлуиджи Буффон / LaPresse

Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в туринский Ювентус.

"Старая синьора" достигла согласия с ветераном относительно условий контракта. Об этом журналист Ромео Агрести сообщил в своем твиттере.

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Стороны подпишут соглашение на один сезон. По его условиям Буффон заработает 1,5 млн евро плюс бонусы. 41-летний вратарь станет резервистом Войцеха Щенсны. Ранее сообщалось, Буффон вернется в Юве, если получит гарантии, что сможет побить рекорд Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А. Для этого ему достаточно сыграть 8 поединков в чемпионате.

Джанлуиджи Буффон уже защищал цвета Ювентуса в 2001-2018 гг. Прошлый сезон он провел во французском Пари Сен-Жермен (25 матчей во всех турнирах) и завоевал чемпионский титул в Лиге 1.

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