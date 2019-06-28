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Барцальи может стать помощником Сарри в Ювентусе

12:33 15 Читати українською
Барцальи может стать помощником Сарри в Ювентусе
Андреа Барцальи / LaPresse

Ветеран туринского Ювентуса Андреа Барцальи может начать карьеру тренера в клубе, ставшим родным для него.

38-летний бывший защитник, завершивший выступления на профессиональном уровне в мае, может стать ассистентом тренера в Ювентусе. Об этом сообщает Tuttosport.

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Маурицио Сарри, возглавивший Ювентус 2 недели назад, пока не сформировал свой тренерский штаб. Ожидается, что Барцальи станет одним из его помощников.

К слову, уроженец Тосканы провел в составе "Старой синьоры" 9 сезонов в статусе футболиста и всего завоевал 16 трофеев, в том числе и 8 чемпионских титулов. Также Андреа Барцальи выступал за Асколи, Кьево, Палермо, ряд других итальянских клубов и немецкий Вольфсбург.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Андреа Барцальи Андреа Барцальи Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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