Буффон вернется в Ювентус при одном условии

Ветеран Джанлуиджи Буффон планирует вернуться в туринский Ювентус, чтобы установить важное достижение в истории итальянской Серии А.

41-летний голкипер вернется в "Старую синьору" на роль резервного вратаря при одном условии, сообщает La Republic.

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По информации издания, Буффон хочет гарантий, что в сезоне 2019/20 он сыграет не менее 8-ми матчей в рамках итальянского первенства. Тогда в активе опытнейшего голкипера будет 648 поединков в Серии А. Это позволит побить рекорд легенды Милана Паоло Мальдини, который провел наибольшее количество матчей в дивизионе (647).

К слову, Джанлуиджи Буффон планирует, что следующий сезон станет последним в его карьере. Далее чемпион мира-2006 перейдет на административную работу в Ювентусе.

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